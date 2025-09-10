STMicroelectronics Aktie 324774 / NL0000226223
20.89CHF
-0.57CHF
-2.66 %
10.09.2025
23.10.2025 08:04:59
STMicroelectronics Buy
STMicroelectronics
20.89 CHF -2.66%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für STMicroelectronics auf "Buy" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Die Umsatzdynamik sei schwächer als erwartet, die Prognose für die Bruttomargen sehe aber gesund aus, schrieb Janardan Menon am Donnerstag nach der Zahlenvorlage des Halbleiterherstellers./rob/ajx/la;
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 01:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 01:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
STMicroelectronics N.V.
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
Kursziel:
30.00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
25.80 €
Abst. Kursziel*:
16.30%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
24.73 €
Abst. Kursziel aktuell:
21.31%
Analyst Name::
Janardan Menon
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu STMicroelectronics N.V.
22.10.25
|Ausblick: STMicroelectronics präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
08.10.25
|Erste Schätzungen: STMicroelectronics öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
30.09.25
|STMicroelectronics-Aktie: Was Analysten im September vom Papier halten (finanzen.net)
31.07.25
|STMicroelectronics-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Juli (finanzen.net)
09.07.25
|Erste Schätzungen: STMicroelectronics veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
30.06.25
|Analysten sehen bei STMicroelectronics-Aktie Potenzial (finanzen.net)
30.04.25
|April 2025: Analysten sehen Potenzial bei STMicroelectronics-Aktie (finanzen.net)
23.04.25
|Ausblick: STMicroelectronics öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu STMicroelectronics N.V.
|08:04
|STMicroelectronics Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.25
|STMicroelectronics Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.10.25
|STMicroelectronics Buy
|UBS AG
|16.09.25
|STMicroelectronics Underweight
|Barclays Capital
|08.09.25
|STMicroelectronics Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|STMicroelectronics N.V.
|20.89
|-2.66%
