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Stellantis Aktie 59211791 / NL00150001Q9

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22.04.2026 06:25:53

Stellantis Overweight

Stellantis
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Stellantis mit einem Kursziel von 10 Euro auf "Overweight" belassen. Die Ende April anstehenden Quartalszahlen der Auto-Holding dürften belegen, dass das Nordamerika-Geschäft den größten Ergebnisbeitrag leiste, schrieb Jose Asumendi am Dienstagabend in seinem Ausblick. Der Fokus werde darauf liegen, ob das Unternehmen in der Lage sei, die Trendwende in den USA zu schaffen und für die nicht ausgelasteten Produktionsstätten in Europa wie geplant chinesische Hersteller mit an Bord zu holen. Asumendi traut Stellantis zudem - bereinigt um Mittelabflüsse für die Restrukturierung - die Rückkehr zu einer positiven Barmittelentwicklung zu. /rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2026 / 23:49 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2026 / 23:49 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Stellantis Overweight
Unternehmen:
Stellantis 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
10.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
7.38 € 		Abst. Kursziel*:
35.46%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
7.44 € 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Jose M Asumendi 		KGV*:
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06:25 Stellantis Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.04.26 Stellantis Sector Perform RBC Capital Markets
09.04.26 Stellantis Buy UBS AG
07.04.26 Stellantis Buy Jefferies & Company Inc.
26.03.26 Stellantis Market-Perform Bernstein Research
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