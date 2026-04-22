Stellantis Aktie 59211791 / NL00150001Q9
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Stellantis Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Stellantis mit einem Kursziel von 10 Euro auf "Overweight" belassen. Die Ende April anstehenden Quartalszahlen der Auto-Holding dürften belegen, dass das Nordamerika-Geschäft den größten Ergebnisbeitrag leiste, schrieb Jose Asumendi am Dienstagabend in seinem Ausblick. Der Fokus werde darauf liegen, ob das Unternehmen in der Lage sei, die Trendwende in den USA zu schaffen und für die nicht ausgelasteten Produktionsstätten in Europa wie geplant chinesische Hersteller mit an Bord zu holen. Asumendi traut Stellantis zudem - bereinigt um Mittelabflüsse für die Restrukturierung - die Rückkehr zu einer positiven Barmittelentwicklung zu. /rob/gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Stellantis Overweight
|
Unternehmen:
Stellantis
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
10.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
7.38 €
|
Abst. Kursziel*:
35.46%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
7.44 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
34.50%
|
Analyst Name::
Jose M Asumendi
|
KGV*:
-
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