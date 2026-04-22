ABB 75.66 CHF 2.38% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat ABB nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 65 Franken belassen. Der Technologiekonzern habe durch die Bank stark abgeschnitten, was angesichts der gestiegenen Bewertung wohl schon erwartet worden sei, schrieb Phil Buller in einer am Mittwoch vorliegenden Reaktion. Der angehobene Ausblick habe aber überrascht und dürfte die Schätzungen im unteren bis mittleren einstelligen Prozentbereich steigen lassen./rob/gl/mf;

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2026 / 06:53 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 06:53 / BST





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