ABB Aktie 1222171 / CH0012221716
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ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat ABB nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 65 Franken belassen. Der Technologiekonzern habe durch die Bank stark abgeschnitten, was angesichts der gestiegenen Bewertung wohl schon erwartet worden sei, schrieb Phil Buller in einer am Mittwoch vorliegenden Reaktion. Der angehobene Ausblick habe aber überrascht und dürfte die Schätzungen im unteren bis mittleren einstelligen Prozentbereich steigen lassen./rob/gl/mf;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
|
Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
65.00 CHF
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
76.64 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-15.19%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
75.66 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-14.09%
|
Analyst Name::
Phil Buller
|
KGV*:
-
Nachrichten zu ABB (Asea Brown Boveri)
|
11:28
|Jefferies & Company Inc.: Hold-Note für ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie (finanzen.ch)
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10:01
|RBC Capital Markets: Sector Perform-Note für ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie (finanzen.ch)
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09:45
|ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie: Jefferies & Company Inc. vergibt Hold (finanzen.ch)
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09:33
|Market-Perform-Note für ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie: Neue Analyse von Bernstein Research (finanzen.ch)
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09:29
|ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) steigt am Vormittag stark (finanzen.ch)
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09:28
|Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 liegt zum Start des Mittwochshandels im Plus (finanzen.ch)
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09:28
|SIX-Handel: SPI startet mit Gewinnen (finanzen.ch)
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09:28
|Handel in Zürich: SLI beginnt Handel im Plus (finanzen.ch)
Analysen zu ABB (Asea Brown Boveri)
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|10:40
|ABB Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:36
|ABB Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:08
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|RBC Capital Markets
|08:51
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|Jefferies & Company Inc.
|08:41
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|Bernstein Research
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|Deutsche Bank AG
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|06.01.26
|ABB Underweight
|Barclays Capital
|19.11.25
|ABB Sell
|Deutsche Bank AG
|10:40
|ABB Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:36
|ABB Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:08
|ABB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:51
|ABB Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:41
|ABB Market-Perform
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