Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’155 0.2%  SPI 18’610 0.1%  Dow 49’149 -0.6%  DAX 24’320 0.2%  Euro 0.9166 0.0%  EStoxx50 5’943 0.2%  Gold 4’758 1.0%  Bitcoin 60’907 2.2%  Dollar 0.7797 -0.2%  Öl 98.7 -0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526ABB1222171Roche149905998Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Sparplan-Check: Welcher ETF-Rhythmus schlägt den Markt?
Flughafen Zürich-Aktie leichter: Skyguide reduziert Anflugkapazität
TMTG-Aktie im Fokus: Nach CEO-Wechsel Diskussionen über Strategie und Führung
Ausblick: Nokia präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Aktueller Marktbericht zum Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis und Erdgaspreis
Suche...
Plus500 Depot

ABB Aktie 1222171 / CH0012221716

76.80
CHF
2.60
CHF
3.50 %
10:07:31
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

22.04.2026 09:08:34

ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform

ABB
76.94 CHF 4.11%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat ABB nach Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 65 Franken belassen. Der Technologiekonzern habe die Erwartungen dank der hohen Naschfrage nach Rechenzentren übertroffen und zudem die Wachstumsziele für das Jahr angehoben, schrieb Sebastian Kuenne am Mittwoch in einer ersten Reaktion. Zum Anlagevotum verwies er auf die im Branchenvergleich hohe Bewertung./rob/gl/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2026 / 02:07 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 02:07 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform
Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri) 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
65.00 CHF
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
78.00 CHF 		Abst. Kursziel*:
-16.67%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
76.94 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-15.52%
Analyst Name::
Sebastian Kuenne 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu ABB (Asea Brown Boveri)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?