ABB 76.94 CHF 4.11% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat ABB nach Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 65 Franken belassen. Der Technologiekonzern habe die Erwartungen dank der hohen Naschfrage nach Rechenzentren übertroffen und zudem die Wachstumsziele für das Jahr angehoben, schrieb Sebastian Kuenne am Mittwoch in einer ersten Reaktion. Zum Anlagevotum verwies er auf die im Branchenvergleich hohe Bewertung./rob/gl/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2026 / 02:07 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 02:07 / EDT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.