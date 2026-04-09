Stellantis Aktie 59211791 / NL00150001Q9
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Stellantis Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Stellantis mit einem Kursziel von 9,70 Euro auf "Buy" belassen. Das erste Quartal im europäischen Autosektor sei womöglich besser ausgefallen als befürchtet, schrieb Patrick Hummel am Mittwochabend in seinem Ausblick auf die Berichtssaison. Unter den Autoherstellern könnten Stellantis, BMW und Porsche positiv überraschen, Mercedes und Volvo dürften schwächer abschneiden. Stellantis und Continental sind Hummels "Top Picks" im Sektor./ajx/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Stellantis Buy
|
Unternehmen:
Stellantis
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
9.70 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
6.68 €
|
Abst. Kursziel*:
45.12%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
6.63 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
46.35%
|
Analyst Name::
Patrick Hummel
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Stellantis
|
09:29
|Stellantis Aktie News: Anleger schicken Stellantis am Donnerstagvormittag ins Minus (finanzen.ch)
|
09:28
|Schwacher Handel in Paris: CAC 40 beginnt die Sitzung im Minus (finanzen.ch)
|
08.04.26
|Aufschläge in Paris: CAC 40 springt schlussendlich deutlich an (finanzen.ch)
|
08.04.26
|Stellantis Aktie News: Stellantis springt am Nachmittag an (finanzen.ch)
|
08.04.26
|CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 verbucht kräftige Zuschläge (finanzen.ch)
|
08.04.26
|Stellantis Aktie News: Stellantis bricht am Mittwochmittag nach oben aus (finanzen.ch)
|
08.04.26
|Gewinne in Paris: CAC 40 geht nahezu durch die Decke (finanzen.ch)
|
08.04.26
|Handel in Paris: CAC 40 hebt zum Start ab (finanzen.ch)
Analysen zu Stellantis
|08:10
|Stellantis Buy
|UBS AG
|07.04.26
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.03.26
|Stellantis Market-Perform
|Bernstein Research
|10.03.26
|Stellantis Kaufen
|DZ BANK
|06.03.26
|Stellantis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:10
|Stellantis Buy
|UBS AG
|07.04.26
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.03.26
|Stellantis Market-Perform
|Bernstein Research
|10.03.26
|Stellantis Kaufen
|DZ BANK
|06.03.26
|Stellantis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:10
|Stellantis Buy
|UBS AG
|07.04.26
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.03.26
|Stellantis Kaufen
|DZ BANK
|06.03.26
|Stellantis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.02.26
|Stellantis Buy
|UBS AG
|06.11.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|22.09.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|01.08.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|02.10.24
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|31.07.24
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|26.03.26
|Stellantis Market-Perform
|Bernstein Research
|27.02.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.02.26
|Stellantis Market-Perform
|Bernstein Research
|27.02.26
|Stellantis Hold
|Deutsche Bank AG
|26.02.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Stellantis
|6.16
|-1.34%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:33
|
Deutsche Bank AG
Delivery Hero Hold
|09:31
|
Deutsche Bank AG
Symrise Buy
|09:02
|
Barclays Capital
Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|08:56
|
Deutsche Bank AG
SAFRAN Buy
|08:55
|
DZ BANK
RENK Kaufen
|08:49
|
UBS AG
Valeo Neutral
|08:49
|
UBS AG
Continental Buy