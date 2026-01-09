Stellantis Aktie 59211791 / NL00150001Q9
Stellantis Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Stellantis von 12,50 auf 10,00 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Zölle, Emissionsvorschriften, EU-Regulierungen und der China-Markt blieben 2026 im Mittelpunkt der Debatte, schrieb Henning Cosman in einem am Freitag vorliegenden Automobil-Branchenausblick. Er bleibt generell negativ gestimmt für den Sektor, da es an strukturellem Gegenwind nicht mangele. Seine Branchenfavoriten sind VW und Ferrari./tih/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Stellantis Equal Weight
|
Unternehmen:
Stellantis
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
10.00 €
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
9.55 €
|
Abst. Kursziel*:
4.74%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
9.66 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
3.50%
|
Analyst Name::
Henning Cosman
|
KGV*:
-
