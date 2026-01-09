Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’379 0.2%  SPI 18’432 0.1%  Dow 49’266 0.6%  DAX 25’155 0.1%  Euro 0.9314 0.0%  EStoxx50 5’951 0.8%  Gold 4’474 -0.1%  Bitcoin 72’107 -0.8%  Dollar 0.7997 0.1%  Öl 62.4 -0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA994529Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Rheinmetall345850Microsoft951692
Top News
Jim Chanos warnt: Bilanzierungsrisiken könnten Tech-Aktien und NVIDIA-Partner treffen
Gaspreis, Goldpreis, Ölpreis & Co aktuell
Gurit-Aktien schnellen hoch: Liefervertrag sorgt für kräftigen Kurssprung
Tilray-Aktie deutlich im Plus: Verluste werden kleiner - Umsatzerwartungen übertroffen
TecDAX-Papier JENOPTIK-Aktie: So viel hätten Anleger an einem JENOPTIK-Investment von vor einem Jahr verloren
Suche...
eToro entdecken

Stellantis Aktie 59211791 / NL00150001Q9

9.01
CHF
0.48
CHF
5.64 %
09:57:02
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

09.01.2026 08:53:51

Stellantis Equal Weight

Stellantis
9.01 CHF 5.64%
Kaufen Verkaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Stellantis von 12,50 auf 10,00 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Zölle, Emissionsvorschriften, EU-Regulierungen und der China-Markt blieben 2026 im Mittelpunkt der Debatte, schrieb Henning Cosman in einem am Freitag vorliegenden Automobil-Branchenausblick. Er bleibt generell negativ gestimmt für den Sektor, da es an strukturellem Gegenwind nicht mangele. Seine Branchenfavoriten sind VW und Ferrari./tih/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2026 / 19:35 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte auf Stellantis

Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender Stellantis-Kurs >5 >10
Fallender Stellantis-Kurs >5 >10 >20
Zusammenfassung: Stellantis Equal Weight
Unternehmen:
Stellantis 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
10.00 €
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
9.55 € 		Abst. Kursziel*:
4.74%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
9.66 € 		Abst. Kursziel aktuell:
3.50%
Analyst Name::
Henning Cosman 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse