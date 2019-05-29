Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Sixt Aktie 348141 / DE0007231326

29.05.2019
SWX
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Stammaktien von Sixt vor Zahlen für das dritte Quartal von 103 auf 100 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Der Autovermieter sei auf Kurs zu den Jahreszielen, die er auch bestätigen dürfte, schrieb Dirk Schlamp in einer am Montag vorliegenden Studie. Angesichts der verhaltenen wirtschaftlichen Lage in Deutschland und des schwächeren Verbrauchervertrauens in den USA habe er seine Schätzungen fu?r Sixt aber etwas gesenkt. Aufgrund der strategischen Aufstellung, der im historischen Vergleich niedrigen Aktienbewertung und des grundsätzlich intakten Geschäftsmodells bleibe es aber bei der Kaufempfehlung./rob/mis/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2025 / 11:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2025 / 11:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Sixt SE St. Kaufen
Unternehmen:
Sixt SE St. 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
76.70 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
76.90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Dirk Schlamp 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

