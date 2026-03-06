Sixt Aktie 348141 / DE0007231326
58.80CHF
-0.55CHF
-0.93 %
15:28:01
SWX
06.03.2026 13:33:23
Sixt SE St Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Sixt von 92 auf 82 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Zehua Jiang kappte am Donnerstagnachmittag infolge des Geschäftsberichts die Margenerwartungen an die Münchner und erwartet nun einen weniger steilen Anstieg./rob/ag/nas;
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 15:16 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sixt SE St. Buy
|
Unternehmen:
Sixt SE St.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
82.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
66.05 €
|
Abst. Kursziel*:
24.15%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
65.25 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
25.67%
|
Analyst Name::
Zehua Jiang
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
