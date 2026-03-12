Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12'841 -0.9%  SPI 17'921 -0.2%  Dow 46'678 -1.6%  DAX 23'590 -0.2% 
Sixt Aktie 669271 / DE0007231334

12.03.2026 21:23:40

NACHBÖRSE/XDAX -0,3% auf 23.529 Pkt - Sixt schwach

Sixt
48.89 CHF 0.14%
DOW JONES--In Ermangelung von Neuigkeiten hat sich am Donnerstagabend im nachbörslichen Aktienhandel kein deutscher Wert auffällig gezeigt, wie ein Händler von Lang & Schwarz berichtete. Lediglich Sixt wurden nachrichtenlos 1 Prozent schwächer getaxt.

XDAX* DAX Veränderung

21.15 Uhr 17.30 Uhr

23.529 23.590 -0,3%

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf

(END) Dow Jones Newswires

March 12, 2026 16:23 ET (20:23 GMT)