12.03.2026 21:23:40
NACHBÖRSE/XDAX -0,3% auf 23.529 Pkt - Sixt schwach
DOW JONES--In Ermangelung von Neuigkeiten hat sich am Donnerstagabend im nachbörslichen Aktienhandel kein deutscher Wert auffällig gezeigt, wie ein Händler von Lang & Schwarz berichtete. Lediglich Sixt wurden nachrichtenlos 1 Prozent schwächer getaxt.
===
XDAX* DAX Veränderung
21.15 Uhr 17.30 Uhr
23.529 23.590 -0,3%
===
*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/flf
(END) Dow Jones Newswires
March 12, 2026 16:23 ET (20:23 GMT)
