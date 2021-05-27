Sixt Aktie 348141 / DE0007231326
100.80CHF
-3.00CHF
-2.89 %
27.05.2021
SWX
14.11.2025 12:23:10
Sixt SE St Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Sixt mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Buy" belassen. Die Erwartungen an den Autovermieter seien nun einem Reset unterzogen worden, schrieb Constantin Hesse in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zum Quartalsbericht. Auf 2026 schaue er konstruktiv./rob/mis/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2025 / 06:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2025 / 06:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sixt SE St. Buy
|
Unternehmen:
Sixt SE St.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
100.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
69.65 €
|
Abst. Kursziel*:
43.58%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
71.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
40.85%
|
Analyst Name::
Constantin Hesse
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Sixt SE St.
|
09:28
|Minuszeichen in Frankfurt: SDAX fällt zum Start des Freitagshandels zurück (finanzen.ch)
|
13.11.25
|Freundlicher Handel: SDAX zum Handelsende in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
13.11.25
|EQS-News: Rekordumsatz und Gewinnplus von mehr als 23 % in den ersten neun Monaten – Jahresprognose bestätigt (EQS Group)
|
13.11.25
|EQS-News: Record revenue and more than 23% profit increase in the first nine months – guidance confirmed (EQS Group)
|
12.11.25
|Ausblick: Sixt SE St legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
10.11.25
|EQS-News: Wachstumsfinanzierung: Sixt SE erweitert Konsortialkredit auf 1,55 Mrd. Euro und verlängert Laufzeit bis mindestens 2030 (EQS Group)
|
10.11.25
|EQS-News: Growth financing: SIXT SE expands syndicated loan to EUR 1.55 billion and extends maturity until at least 2030 (EQS Group)
|
31.10.25
|Wie Experten die Sixt SE St-Aktie im Oktober einstuften (finanzen.net)
Analysen zu Sixt SE St.
