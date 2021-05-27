Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12'607 -1.1%  SPI 17'345 -1.1%  Dow 47'457 -1.7%  DAX 23'679 -1.5%  Euro 0.9182 -0.5%  EStoxx50 5'649 -1.6%  Gold 4'117 -1.3%  Bitcoin 74'986 -5.2%  Dollar 0.7887 -0.5%  Öl 63.8 1.1% 
Sixt Aktie 348141 / DE0007231326

100.80
CHF
-3.00
CHF
-2.89 %
27.05.2021
SWX
14.11.2025 12:23:10

Sixt SE St Buy

Sixt
64.91 CHF -2.23%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Sixt mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Buy" belassen. Die Erwartungen an den Autovermieter seien nun einem Reset unterzogen worden, schrieb Constantin Hesse in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zum Quartalsbericht. Auf 2026 schaue er konstruktiv./rob/mis/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2025 / 06:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2025 / 06:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Sixt SE St. Buy
Unternehmen:
Sixt SE St. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
100.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
69.65 € 		Abst. Kursziel*:
43.58%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
71.00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
40.85%
Analyst Name::
Constantin Hesse 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

