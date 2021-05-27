Sixt Aktie 348141 / DE0007231326
100.80CHF
-3.00CHF
-2.89 %
27.05.2021
SWX
14.11.2025 10:57:20
Sixt SE St Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Sixt von 105 auf 95 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Zahlenwerk des Autoverleihers für das dritte Quartal sei zwar solide gewesen, schrieb Michael Kuhn in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Allerdings seien seine Erwartungen knapp verfehlt worden. Er sieht gewisse Risiken im vierten Quartal und spricht von vorsichtigen Margensignalen./mf/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2025 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sixt SE St. Buy
|
Unternehmen:
Sixt SE St.
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
95.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
70.75 €
|
Abst. Kursziel*:
34.28%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
71.55 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
32.77%
|
Analyst Name::
Michael Kuhn
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Sixt SE St.
|10:57
|Sixt Buy
|Deutsche Bank AG
|07:59
|Sixt Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:17
|Sixt Buy
|UBS AG
|13.11.25
|Sixt Kaufen
|DZ BANK
|13.11.25
|Sixt Buy
|UBS AG
