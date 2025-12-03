Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’871 -0.2%  SPI 17’686 -0.1%  Dow 47’474 0.4%  DAX 23’766 0.2%  Euro 0.9335 0.0%  EStoxx50 5’704 0.3%  Gold 4’209 0.1%  Bitcoin 74’374 1.4%  Dollar 0.8001 -0.4%  Öl 63.1 1.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204Nestlé3886335UBS24476758Novartis1200526Partners Group2460882Rheinmetall345850Swiss Re12688156
Top News
US-Rekordaufträge treiben RENK-Aktie nach oben - Rheinmetall & HENSOLDT ziehen mit
Bitcoin steigt auf höchsten Stand seit Mitte November
Technologie treibt den Markt: Aktien von SoftBank und Advantest sorgen für Rally an Japans Börsen
Baloise-Aktie fällt: CFO Carsten Stolz verlässt Gruppe per Ende 2025
SPS-Aktie moderat tiefer: Swiss Prime Site kauft Bürogebäude der Schweizer Börse SIX
Suche...
Plus500 Depot

Sixt Aktie 348141 / DE0007231326

64.50
CHF
0.50
CHF
0.78 %
13:11:30
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

03.12.2025 11:52:03

Sixt SE St Buy

Sixt
64.68 CHF 0.66%
Kaufen Verkaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Sixt mit einem Kursziel von 125 Euro auf "Buy" belassen. Der Autovermieter wachse in einem schwierigen Umfeld, schrieb Marc-Rene Tonn am Mittwoch. Allerdings drückten steigende Kosten auf die Margen, und für die beiden kommenden Jahre dürften die aktuellen Markterwartungen wohl zu hoch sein. Für die Aktie sprächen aber die attraktiven Dividendenrenditen, die starke Konzernbilanz, und dass Sixt in Schlüsselmärkten seine Position weiter stärke./rob/tav/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Sixt SE St. Buy
Unternehmen:
Sixt SE St. 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
125.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
69.30 € 		Abst. Kursziel*:
80.38%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
69.55 € 		Abst. Kursziel aktuell:
79.73%
Analyst Name::
Marc-Rene Tonn 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Sixt SE St.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten