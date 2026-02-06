Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
tonies Aktie 111333150 / LU2333563281

10.98
EUR
0.08
EUR
0.73 %
14:31:45
BMN
06.02.2026 12:59:43

tonies Buy

tonies
10.98 EUR 0.73%
Kaufen Verkaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Tonies nach Zahlen für das Schlussquartal von 10,50 auf 13 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Angesichts des starken Umsatzwachstums in allen Regionen sowie der stark gestiegenen operativen Gewinnmarge habe er die Gewinnerwartungen für den Hersteller der Toniesbox angehoben, schrieb Thilo Kleibauer am Freitag./mis/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2026 / 08:15 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: tonies Buy
Unternehmen:
tonies 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
13.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
10.92 € 		Abst. Kursziel*:
19.05%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
10.98 € 		Abst. Kursziel aktuell:
18.40%
Analyst Name::
Thilo Kleibauer 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse