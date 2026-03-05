Siemens-Analyse: Aktie von Bernstein Research mit Outperform bewertet

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens mit einem Kursziel von 290 Euro auf "Outperform" belassen. Die Aktien der Münchner erschienen attraktiv angesichts des bevorstehenden Automatisierungs-Turnarounds, schrieb Alasdair Leslie am Donnerstag. Das Softwaregeschäft gebe es nach dem KI-bedingten Brancheneinbruch zum Schnäppchenpreis.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Siemens-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Siemens-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 13:36 Uhr 1.3 Prozent im Minus bei 229.85 EUR. Also weist das Papier noch Spielraum von 26.17 Prozent nach oben im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 471’150 Siemens-Aktien umgesetzt. Seit Anfang des Jahres 2026 fiel die Aktie um 1.8 Prozent. Die nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.05.2026 erfolgen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 20:32 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / 06:00 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.