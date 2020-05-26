|Kurse + Charts + Realtime
Siemens Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Siemens nach Zahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 215 Euro belassen. Der Industriekonzern habe im dritten Geschäftsquartal auf bereinigter Basis in etwa die Erwartungen erfüllt, schrieb Mark Fielding in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Jahresziele blieben unverändert, während der Geschäftsbereich Smart Infrastructure die Erwartungen übertroffen und Digital Industries diese verfehlt habe./rob/tih/nas;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 02:10 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens AG Sector Perform
|
Unternehmen:
Siemens AG
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
215.00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
223.25 €
|
Abst. Kursziel*:
-3.70%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
229.35 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-6.26%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
