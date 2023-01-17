Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Siemens Aktie 827766 / DE0007236101

17.01.2023
Siemens Overweight

Siemens
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens angesichts der eingeleiteten Trennung von der Medizintechnik-Tochter Healthineers auf "Overweight" mit einem Kursziel von 300 Euro belassen. Analyst Phil Buller lobte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie zunächst die nun erzielten Fortschritte mit einer beschlossenen Abspaltung an die Aktionäre. Das Ergebnis sei besser als die in seinem Basisszenario vorgesehene Sachdividende. Buller hätte sich aber eine entschlossenere Trennung gewünscht. Er erwähnte außerdem, dass das beschlossene Vorgehen für die Aktionäre weniger vorteilhaft sei./rob/tih/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 21:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 21:08 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Siemens AG Overweight
Unternehmen:
Siemens AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
300.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
252.40 € 		Abst. Kursziel*:
18.86%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
242.15 € 		Abst. Kursziel aktuell:
23.89%
Analyst Name::
Phil Buller 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

