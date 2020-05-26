Siemens Aktie 827766 / DE0007236101
Siemens Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 230 Euro belassen. Nicholas Green befasste sich in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie mit der Frage, welche europäischen Investitionsgüterwerte in ein Klimafonds-Portfolio gehören. Gesamtsieger sei erneut ABB, wobei sich Siemens und Schneider Electric in eine ähnlich starke Position hochgearbeitet hätten, schrieb er. Siemens Energy gehöre zu den Unternehmen, die gute Fortschritte bei der Umsetzung ihrer - bislang allerdings wenig ambitionierten - Verpflichtungen zur Reduktion von CO2-Emissionen machen./edh/tih;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2025 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Siemens AG
Analyst:
Bernstein Research
Kursziel:
230.00 €
Rating jetzt:
Market-Perform
Kurs*:
226.85 €
Abst. Kursziel*:
1.39%
Rating update:
Market-Perform
Kurs aktuell:
225.85 €
Abst. Kursziel aktuell:
1.84%
Analyst Name::
Nicholas Green
KGV*:
-
