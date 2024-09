NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Healthineers vor Zahlen zum vierten Geschäftsquartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 67,10 Euro belassen. Seine Margenprognose für das abgelaufene Jahresviertel des Medizintechnikkonzerns liege ein wenig über der Konsensschätzung, schrieb Analyst David Adlington in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Der Anlegerfokus dürfte sich auf den Ausblick auf das Geschäftsjahr 2024/25 richten./edh/men;