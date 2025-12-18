Siemens Healthineers Aktie 40652181 / DE000SHL1006
41.33CHF
0.77CHF
1.90 %
11:44:13
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
19.12.2025 10:15:16
Siemens Healthineers Buy
Siemens Healthineers
41.53 CHF 0.12%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Siemens Healthineers vor Zahlen zum ersten Geschäftsquartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Der Medizintechnikkonzern gehe für Umsatz und Ergebnis von einem langsamen Jahresstart unterhalb der Jahresziele aus, schrieb Julien Dormois in einem am Freitag vorliegenden Ausblick./rob/edh/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.12.2025 / 20:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.12.2025 / 20:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.12.2025 / 20:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens Healthineers AG Buy
|
Unternehmen:
Siemens Healthineers AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
60.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
44.47 €
|
Abst. Kursziel*:
34.92%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
44.69 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
34.26%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Siemens Healthineers AG
|
09:28
|Verluste in Frankfurt: TecDAX zum Handelsstart in Rot (finanzen.ch)
|
18.12.25
|Gewinne in Frankfurt: Anleger lassen TecDAX letztendlich steigen (finanzen.ch)
|
18.12.25
|TecDAX-Handel aktuell: TecDAX am Donnerstagnachmittag mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
18.12.25