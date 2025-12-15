Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’014 -0.3%  SPI 17’864 -0.3%  Dow 48’114 -0.6%  DAX 24’143 0.3%  Euro 0.9348 0.1%  EStoxx50 5’733 0.3%  Gold 4’317 0.4%  Bitcoin 69’196 -1.0%  Dollar 0.7976 0.3%  Öl 59.6 1.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Tesla11448018Novo Nordisk129508879Swiss Re12688156
Top News
NVIDIA-Aktie treibt den Tech-Hype: Mega-Rally auch 2026 - oder droht der grosse KI-Crash?
DKSH-Aktie in Rot: Übernahme von Biomedic in Vietnam abgeschlossen
IONOS-Aktie verliert dennoch: Ziele für 2025 konkretisiert - Starkes Wachstum für 2026 erwartet
Galderma-Aktie sinkt: Neue Daten untermauern Erfolg von Nemluvio
VW-Aktie fester: Batteriefabrik in Salzgitterin Betrieb genommen
Suche...
eToro entdecken

Siemens Healthineers Aktie 40652181 / DE000SHL1006

41.15
CHF
0.64
CHF
1.58 %
09:21:07
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

17.12.2025 07:52:18

Siemens Healthineers Outperform

Siemens Healthineers
41.51 CHF -0.04%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Bewertung von Siemens Healthineers beim Kursziel von 55 Euro mit "Outperform" aufgenommen. Die Aktien der Münchner hatten in der Bewertung fast wieder den Tiefpunkt seit dem Börsengang erreicht, schrieb Natalia Webster in ihrer am Mittwoch vorliegenden Analyse. Dies werde dem mittelfristigen Umsatz- und Gewinnpotenzial nicht gerecht - und auch nicht der Vormachtstellung des Unternehmens in Kernmärkten. Zusätzliches Bewertungspotenzial sieht Webster im Falle eines Verkaufs des Diagnostik-Geschäfts. Die Aktien des Konkurrenten Philips startet sie mit "Sector Perform"./ag/tav;

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2025 / 00:21 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.12.2025 / 00:45 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Siemens Healthineers AG Outperform
Unternehmen:
Siemens Healthineers AG 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
55.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
44.15 € 		Abst. Kursziel*:
24.58%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
44.20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
24.43%
Analyst Name::
Natalia Webster 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Siemens Healthineers AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?