NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Siemens Healthineers nach den vorgelegten Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal von 66,50 auf 64,50 Euro gesenkt. Die Einstufung wurde auf "Outperform" belassen. Die Zahlen des Medizintechnikkonzerns seien durchwachsen gewesen, schrieb Analystin Lisa Bedell Clive in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Positiv sei aber etwa das angehobene Ziel für die bereinigte Ebit-Marge der Diagnostiksparte oder auch die intakte Nachfrage in China./ck/mis;