NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens Energy nach Quartalszahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 15 Euro belassen. Der Energietechnikkonzern zeige anhaltende Stärke im Bereich Netztechnologie und habe den Free-Cashflow-Ausblick angehoben, lobte Analyst Nicholas Green in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion./edh/ajx;