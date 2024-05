NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens Energy auf "Underperform" mit einem Kursziel von 12 Euro belassen. Die vom US-Präsidentschaftskandidaten Donald Trump für einen Wahlsieg angekündigte, mögliche Verfügung für eine Einschränkung der Entwicklung der Offshore-Windenergie vor der US-Ostküste hätte wenig Einfluss auf Projekte, für die die endgültigen Investitionsentscheidungen bereits gefallen seien, schrieb Analyst Nicholas Green in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Für Siemens Energy, deren Tochter Gamesa der größte Player in den USA in diesem Bereich sei, sieht er aber potenziell negative Implikationen./gl/tih;