NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Siemens Energy nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 32,70 Euro belassen. Der Elektro- und Elektrotechnikkonzern habe ein weiteres Mal stark abgeschnitten, schrieb Analyst Rakesh Patel in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Unterstützend wirke der Auftragseingang, der Auftragsbestand sei nun auf einem Rekordhoch./bek/mis;