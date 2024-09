NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Siemens von 217 auf 211 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Daniela Costa nahm in einer am Mittwoch vorliegenden Studie Anpassungen an ihren Schätzungen vor, hält mit Blick auf den Rest des Kalenderjahres aber an ihrer Kaufempfehlung für den Industriekonzern fest. Der eingepreiste Abschlag in der Siemensaktie reflektiere so bereits überproportional die gedämpften Perspektiven in China und für den Bereich Digital Industries. Costa erwartet 2024 mit einerseits den Aussagen zur Dividendenhöhe und andererseits einem Investorenevent im Dezember noch zwei Kurstreiber./tih/ck;