Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’479 0.9%  SPI 18’549 0.8%  Dow 49’084 -0.2%  DAX 25’318 -0.4%  Euro 0.9323 0.0%  EStoxx50 6’021 -0.1%  Gold 4’613 0.6%  Bitcoin 76’661 0.5%  Dollar 0.7995 -0.2%  Öl 66.1 1.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall345850UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Sika41879292Novartis1200526Swiss Re12688156Zurich Insurance1107539
Top News
D-Wave-Aktie im Fokus: Kaum Impulse nach Quantum-Circuits-Deal
Burckhardt Compression-Aktie höher: Konzern konkretisiert Stellenabbau
Aktien von Shell und Exxon etwas höher: Doch kein Verkauf von Nordsee-Assets an Viaro Energy
Bank of America-Aktie trotzdem tiefer: Mehr Gewinn dank starkem Zinsüberschuss und Aktienhandel
Aktien von Novo Nordisk und Eli Lilly uneins: FDA kippt Suizidwarnungen bei Abnehmmedikamenten
Suche...

Siemens Aktie 827766 / DE0007236101

245.50
CHF
6.65
CHF
2.78 %
09:06:15
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

14.01.2026 13:43:37

Siemens Buy

Siemens
245.26 CHF 0.36%
Kaufen Verkaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Siemens mit einem Kursziel von 255 Euro auf "Buy" belassen. Die Entwicklungen der Industrie-Automatisierung in China seien eindeutig positiv für die Münchner, schrieb Andre Kukhnin am Dienstag in seinem Branchenkommentar. Entgegen erheblicher Bedenken und Konkurrenzdruck durch das Unternehmen Inovance verwies der Experte auf Preissteigerungen./ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2026 / 10:34 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2026 / 10:34 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte auf Siemens

Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender Siemens-Kurs >5 >10 >15 >20
Fallender Siemens-Kurs >5 >10 >15
Zusammenfassung: Siemens AG Buy
Unternehmen:
Siemens AG 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
255.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
259.80 € 		Abst. Kursziel*:
-1.85%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
258.25 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-1.26%
Analyst Name::
Andre Kukhnin 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Siemens AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten