Siemens Aktie 827766 / DE0007236101
245.50CHF
6.65CHF
2.78 %
09:06:15
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
14.01.2026 13:43:37
Siemens Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Siemens mit einem Kursziel von 255 Euro auf "Buy" belassen. Die Entwicklungen der Industrie-Automatisierung in China seien eindeutig positiv für die Münchner, schrieb Andre Kukhnin am Dienstag in seinem Branchenkommentar. Entgegen erheblicher Bedenken und Konkurrenzdruck durch das Unternehmen Inovance verwies der Experte auf Preissteigerungen./ag/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2026 / 10:34 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2026 / 10:34 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2026 / 10:34 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens AG Buy
|
Unternehmen:
Siemens AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
255.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
259.80 €
|
Abst. Kursziel*:
-1.85%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
258.25 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-1.26%
|
Analyst Name::
Andre Kukhnin
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Siemens AG
|
12:29
|Siemens Aktie News: Anleger schicken Siemens am Mittag ins Minus (finanzen.ch)
|
12:26
|Freundlicher Handel: STOXX 50 am Mittwochmittag mit Kursplus (finanzen.ch)
|
10:02
|DAX 40-Titel Siemens-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Siemens-Investment von vor einem Jahr verdient (finanzen.ch)
|
09:29
|Siemens Aktie News: Siemens gibt am Mittwochvormittag nach (finanzen.ch)
|
09:28
|Börse Europa in Grün: STOXX 50 zeigt sich zum Start des Mittwochshandels fester (finanzen.ch)
|
13.01.26
|Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 letztendlich mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
13.01.26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 legt letztendlich zu (finanzen.ch)
|
13.01.26
|Siemens Aktie News: Siemens zeigt sich am Nachmittag gestärkt (finanzen.ch)