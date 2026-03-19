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Siemens Aktie 827766 / DE0007236101

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Experten-Einschätzung 19.03.2026 12:34:44

Siemens-Analyse: Outperform-Bewertung von Bernstein Research für Aktie

Siemens-Analyse: Outperform-Bewertung von Bernstein Research für Aktie

Diese Empfehlung gibt Bernstein Research für die Siemens-Aktie aus.

Siemens
191.28 CHF -4.76%
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Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens mit einem Kursziel von 290 Euro auf "Outperform" belassen. Der Krieg im Nahen Osten könnte zu einer erheblichen Belastung für den Sektor der Industriegüterproduzenten werden, schrieb Alasdair Leslie am Mittwochabend. Unternehmen aus dem Segment Elektrotechnik seien weniger stark betroffen als andere, denn hier ruhten die Wachstumschancen stärker auf der Nachfrage im Zusammenhang mit Datenzentren.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Siemens-Aktie am Tag der Analyse

Um 12:18 Uhr ging es für die Siemens-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 4.0 Prozent auf 209.30 EUR. Aufgrund dessen weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 38.56 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. 589’541 Siemens-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Minus von 10.6 Prozent zu Buche. Die nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.05.2026 erfolgen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2026 / 18:39 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 05:55 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: istock/kryczka

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