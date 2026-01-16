Shell 29.26 CHF -0.85% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Shell auf "Overweight" mit einem Kursziel von 4000 Pence belassen. Lydia Rainforth thematisierte in einer am Freitag vorliegenden Studie einen Energiesicherheits-Bericht des Ölkonzerns. Die Energielandschaft werde nicht mehr primär von Technologie oder Politik geprägt, sondern von einer sich verschärfenden, globalen und mehrstufigen Krise aufgrund von Fragmentierung, Sicherheitsspannungen und ungleichmäßigem KI-Einfluss./rob/tih/stk;

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2026 / 08:00 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2026 / 08:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.