Shell Aktie 115606002 / GB00BP6MXD84

29.26
CHF
-0.25
CHF
-0.85 %
10:45:09
BRXC
16.01.2026 09:48:55

Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight

Shell
29.26 CHF -0.85%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Shell auf "Overweight" mit einem Kursziel von 4000 Pence belassen. Lydia Rainforth thematisierte in einer am Freitag vorliegenden Studie einen Energiesicherheits-Bericht des Ölkonzerns. Die Energielandschaft werde nicht mehr primär von Technologie oder Politik geprägt, sondern von einer sich verschärfenden, globalen und mehrstufigen Krise aufgrund von Fragmentierung, Sicherheitsspannungen und ungleichmäßigem KI-Einfluss./rob/tih/stk;

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2026 / 08:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2026 / 08:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight
Unternehmen:
Shell (ex Royal Dutch Shell) 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
40.00 £
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
27.40 £ 		Abst. Kursziel*:
45.97%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
27.39 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
46.07%
Analyst Name::
Lydia Rainforth 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

