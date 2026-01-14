NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Shell auf "Overweight" belassen. Analyst Matthew Lofting gab am Mittwoch vor der Berichtssaison der europäischen Ölbranche seine Empfehlungen für "Pair-Trades" bekannt. Dabei favorisiert er Shell gegenüber der norwegischen Equinor, die er mit "Underweight" einstuft. Er begründet dies vor allem mit den Risiken hinsichtlich der notwendigen Kapitaldeckung aus freien Barmittelzuflüssen./ag/mis;