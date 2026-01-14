Shell Aktie 115606002 / GB00BP6MXD84
29.19CHF
0.11CHF
0.39 %
14:13:45
BRXC
14.01.2026 12:42:01
Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Shell auf "Overweight" belassen. Analyst Matthew Lofting gab am Mittwoch vor der Berichtssaison der europäischen Ölbranche seine Empfehlungen für "Pair-Trades" bekannt. Dabei favorisiert er Shell gegenüber der norwegischen Equinor, die er mit "Underweight" einstuft. Er begründet dies vor allem mit den Risiken hinsichtlich der notwendigen Kapitaldeckung aus freien Barmittelzuflüssen./ag/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2026 / 20:01 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
