Shell Aktie 115606002 / GB00BP6MXD84

33.25
CHF
05.03.2026 07:43:50

Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight

Shell
33.25 CHF 2.99%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Shell auf "Overweight" mit einem Kursziel von 3600 Pence belassen. Durch die Straße von Hormus gingen 20 bis 30 Prozent der globalen Öl- und Erdgastransporte, schrieb Matthew Lofting am Mittwochabend. Die Länge und das Ausmaß der Gefährdung der Schifffahrt durch die Meerenge im Zuge der Nahost-Eskalation sei also entscheidend für die weitere Entwicklung der Energiepreise. Totalenergies, Shell und OMV seien unter den Europäer am ehesten auf nahtlosen Verkehr über diesen Transportweg angewiesen. Galp, Repsol und Equinor seien kaum bis nicht direkt abhängig./ag/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 21:13 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight
Unternehmen:
Shell (ex Royal Dutch Shell) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
36.00 £
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
30.64 £ 		Abst. Kursziel*:
17.51%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
30.64 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
17.51%
Analyst Name::
Matthew Lofting 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

