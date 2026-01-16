Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
16.01.2026 12:28:10

Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy

Shell
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Shell auf "Buy" mit einem Kursziel von 3400 Pence belassen. Mark Wilson stutzte in einer am Freitag vorliegenden Studie seine Erwartungen an die quartalsweisen Aktienrückkäufe. Er verwies dabei auf den niedrigen durchschnittlichen Ölpreis im abgelaufenen Quartal./niw/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 19:48 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / 19:48 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
Unternehmen:
Shell (ex Royal Dutch Shell) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
34.00 £
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
27.52 £ 		Abst. Kursziel*:
23.54%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
27.60 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
23.21%
Analyst Name::
Mark Wilson 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

