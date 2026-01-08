Shell Aktie 115606002 / GB00BP6MXD84
08.01.2026 10:34:25
Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Shell auf "Buy" mit einem Kursziel von 3400 Pence belassen. Der Produktionsbericht des Ölkonzerns sei schwach ausgefallen und dürfte auf den Marktschätzungen für den Überschuss im vierten Quartal lasten, schrieb Mark Wilson in einer Einschätzung am Donnerstag./rob/ajx/zb;
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2026 / 03:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2026 / 03:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
|
Unternehmen:
Shell (ex Royal Dutch Shell)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
34.00 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
25.84 £
|
Abst. Kursziel*:
31.60%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
25.83 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
31.66%
|
Analyst Name::
Mark Wilson
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse