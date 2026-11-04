Scout24 Aktie 29613036 / DE000A12DM80
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Scout24 Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Scout24 nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 101 Euro belassen. Der Internetportalbetreiber habe ein solides Quartal hinter sich, schrieb Marcus Diebel in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Einschätzung. Das gelte auch für die im Fokus stehenden Kundenzahlen. An den Konsensschätzungen dürfte sich indes nur wenig ändern./rob/bek/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 07:50 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Scout24 Overweight
|
Unternehmen:
Scout24
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
101.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
89.15 €
|
Abst. Kursziel*:
13.29%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
89.75 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
12.53%
|
Analyst Name::
Marcus Diebel
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Scout24
Analysen zu Scout24
|10:52
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:46
|Scout24 Outperform
|Bernstein Research
|08:42
|Scout24 Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.26
|Scout24 Outperform
|Bernstein Research
|12.10.26
|Scout24 Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:52
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:46
|Scout24 Outperform
|Bernstein Research
|08:42
|Scout24 Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.26
|Scout24 Outperform
|Bernstein Research
|12.10.26
|Scout24 Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:52
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:46
|Scout24 Outperform
|Bernstein Research
|08:42
|Scout24 Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.26
|Scout24 Outperform
|Bernstein Research
|12.10.26
|Scout24 Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.11.25
|Scout24 Neutral
|UBS AG
|31.10.25
|Scout24 Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.25
|Scout24 Neutral
|UBS AG
|30.10.25
|Scout24 Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.25
|Scout24 Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Scout24
|81.55
|6.32%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:14
|
Deutsche Bank AG
Bayer Buy
|11:13
|
Deutsche Bank AG
Lufthansa Hold
|11:07
|
Deutsche Bank AG
NORMA Group Hold
|11:01
|
Deutsche Bank AG
Schaeffler Hold
|10:59
|
Deutsche Bank AG
Philips Hold
|10:56
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
secunet Security Networks Buy
|10:54
|
JP Morgan Chase & Co.
Novo Nordisk Neutral