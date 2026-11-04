Scout24 Aktie 29613036 / DE000A12DM80
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Scout24 Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Scout24 nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Das Zahlenwerk habe leicht über den Erwartungen gelegen und der Internetportal-Betreiber gehe nun davon aus, das obere Ende seiner Umsatzprognose für das Gesamtjahr zu erreichen, schrieb Annick Maas in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Das sei zwar vom Markt bereits erwartet worden, für die Stimmung dürfte es aber dennoch positiv sein./ck/rob/la;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 06:59 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Scout24 Outperform
|
Unternehmen:
Scout24
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
90.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
89.75 €
|
Abst. Kursziel*:
0.28%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
89.75 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
0.28%
|
Analyst Name::
Annick Maas
|
KGV*:
-
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