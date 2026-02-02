Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Scout24 Aktie 29613036 / DE000A12DM80

76.70
CHF
1.35
CHF
1.79 %
17:06:24
SWX
02.02.2026 15:01:43

Scout24 Buy

Scout24
76.73 CHF -0.34%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Scout24 mit einem Kursziel von 132 Euro auf "Buy" belassen. Dies schrieb Nizla Naizer ihrem am Montag vorliegenden Kommentar anlässlich der Verfügbarkeit von ImmoScout24 als ChatGPT-App./ag/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / 07:55 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Scout24 Buy
Unternehmen:
Scout24 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
132.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
82.05 € 		Abst. Kursziel*:
60.88%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
83.60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
57.89%
Analyst Name::
Nizla Naizer 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

