Scout24 76.73 CHF -0.34% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Scout24 mit einem Kursziel von 132 Euro auf "Buy" belassen. Dies schrieb Nizla Naizer ihrem am Montag vorliegenden Kommentar anlässlich der Verfügbarkeit von ImmoScout24 als ChatGPT-App./ag/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / 07:55 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.