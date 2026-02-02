Scout24 Aktie 29613036 / DE000A12DM80
76.70CHF
1.35CHF
1.79 %
17:06:24
SWX
02.02.2026 15:01:43
Scout24 Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Scout24 mit einem Kursziel von 132 Euro auf "Buy" belassen. Dies schrieb Nizla Naizer ihrem am Montag vorliegenden Kommentar anlässlich der Verfügbarkeit von ImmoScout24 als ChatGPT-App./ag/he;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Scout24 Buy
|
Unternehmen:
Scout24
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
132.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
82.05 €
|
Abst. Kursziel*:
60.88%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
83.60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
57.89%
|
Analyst Name::
Nizla Naizer
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
