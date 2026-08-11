SCHOTT Pharma Aktie 128964250 / DE000A3ENQ51
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11.08.2026 09:29:00
SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma zeigt sich am Dienstagvormittag freundlich
Die Aktie von SCHOTT Pharma zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die SCHOTT Pharma-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 22,35 EUR.
Die SCHOTT Pharma-Aktie konnte um 09:28 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 22,35 EUR. Die SCHOTT Pharma-Aktie legte bis auf 22,35 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 22,20 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 285 SCHOTT Pharma-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 12.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 25,10 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die SCHOTT Pharma-Aktie 12,30 Prozent zulegen. Bei 12,62 EUR fiel das Papier am 23.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 43,53 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Nachdem SCHOTT Pharma seine Aktionäre 2025 mit 0,180 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,174 EUR je Aktie ausschütten. Am 13.05.2026 hat SCHOTT Pharma in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 0,21 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SCHOTT Pharma 0,26 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde auf 247.88 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von -1,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 252.33 Mio. EUR umgesetzt worden waren.
Voraussichtlich am 12.08.2026 dürfte SCHOTT Pharma Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 18.08.2027.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je SCHOTT Pharma-Aktie in Höhe von 0,961 EUR im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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