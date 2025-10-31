SCHOTT Pharma Aktie 128964250 / DE000A3ENQ51
SCHOTT Pharma Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Schott Pharma nach dem Besuch einer Pharmamesse von 29 auf 24 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Dieser habe grundsätzlich die Stärke des Produktportfolios des Pharmazulieferers bestätigt, schrieb Sven Kürten in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zwar scheine auch die Menge an chinesischen Markteinsteigern zuzunehmen, allerdings habe er an deren Ständen kaum Kundeninteresse wahrgenommen. 2026 dürfte beim Wachstum ein Übergangsjahr werden ? vor allem, weil die Erholung im Polymergeschäft nur relativ langsam sein du?rfte./rob/la/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
SCHOTT Pharma
Analyst:
DZ BANK
Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen
Kurs*:
19.38 €
Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen
Kurs aktuell:
19.46 €
Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Sven Kürten
KGV*:
-
|15:19
|SCHOTT Pharma Kaufen
|DZ BANK
|14.08.25
|SCHOTT Pharma Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.25
|SCHOTT Pharma Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.25
|SCHOTT Pharma Buy
|UBS AG
|12.08.25
|SCHOTT Pharma Hold
|Jefferies & Company Inc.
