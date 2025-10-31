Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SCHOTT Pharma Aktie 128964250 / DE000A3ENQ51

17.96
CHF
-0.02
CHF
-0.12 %
17:29:15
BRXC
31.10.2025 15:19:02

SCHOTT Pharma

SCHOTT Pharma
17.96 CHF -0.12%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Schott Pharma nach dem Besuch einer Pharmamesse von 29 auf 24 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Dieser habe grundsätzlich die Stärke des Produktportfolios des Pharmazulieferers bestätigt, schrieb Sven Kürten in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zwar scheine auch die Menge an chinesischen Markteinsteigern zuzunehmen, allerdings habe er an deren Ständen kaum Kundeninteresse wahrgenommen. 2026 dürfte beim Wachstum ein Übergangsjahr werden ? vor allem, weil die Erholung im Polymergeschäft nur relativ langsam sein du?rfte./rob/la/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2025 / 14:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 14:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

SCHOTT Pharma Kaufen
Unternehmen:
SCHOTT Pharma 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
19.38 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
19.46 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Sven Kürten 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu SCHOTT Pharma

Analysen zu SCHOTT Pharma

15:19 SCHOTT Pharma Kaufen DZ BANK
14.08.25 SCHOTT Pharma Hold Jefferies & Company Inc.
13.08.25 SCHOTT Pharma Buy Deutsche Bank AG
13.08.25 SCHOTT Pharma Buy UBS AG
12.08.25 SCHOTT Pharma Hold Jefferies & Company Inc.
