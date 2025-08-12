Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SCHOTT Pharma
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Schott Pharma nach Zahlen zum dritten Quartal von 31 auf 29 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Das Wachstum der Umsätze des Herstellers von Verpackungen für Pharmazeutika habe etwas geschwächelt, schrieb Falko Friedrichs in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./bek/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / 07:52 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: SCHOTT Pharma Buy
Unternehmen:
SCHOTT Pharma 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
29.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
24.15 € 		Abst. Kursziel*:
20.08%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
23.25 € 		Abst. Kursziel aktuell:
24.73%
Analyst Name::
Falko Friedrichs 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

