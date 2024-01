NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Schneider Electric auf "Outperform" mit einem Kursziel von 185 Euro belassen. Das Wachstum bei Europas Investitionsgüterunternehmen dürfte zwar nicht durch die Decke gehen, sich aber auf einem moderateren Niveau fortsetzen, schrieb Analyst Nicholas Green in einem am Donnerstag vorliegenden Branchenausblick. Daher sieht er eine "exzellente Einstiegsmöglichkeit" für die nächste Wachstumsphase nach 2024. Unter seinen fünf weiter gültigen "Outperform"-Empfehlungen bevorzugt er nun Siemens und Legrand gegenüber Schneider Electric. Seine "Top Picks" bleiben Hexagon und Assa Abloy. Weiterhin mit "Market-Perform" stuft der Experte die Aktien von Sandvik, Epiroc, CNH, ABB und Dassault Systemes ein, während er für Atlas Copco, Siemens Energy und Kion beim Votum "Underperform" bleibt./gl/la;