Schneider Electric Aktie

227.58
CHF
0.69
CHF
0.31 %
12:57:52
BRXC
03.11.2025 10:40:52

Schneider Electric Buy

Schneider Electric
227.58 CHF 0.31%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Schneider Electric von 250 auf 278 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Daniela Costa hob am Freitag im Nachgang des Quartalsberichts ihre Schätzungen für den Elektrokonzern. Außerdem legt sie in ihrer Bewertungsbasis jetzt einen stärkeren Schwerpunkt auf das Jahr 2027./ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 09:16 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Schneider Electric S.A. Buy
Unternehmen:
Schneider Electric S.A. 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
278.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
245.25 € 		Abst. Kursziel*:
13.35%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
245.05 € 		Abst. Kursziel aktuell:
13.45%
Analyst Name::
Daniela Costa 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

