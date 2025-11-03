Schneider Electric Aktie 509120 / FR0000121972
227.58CHF
0.69CHF
0.31 %
12:57:52
BRXC
03.11.2025 10:40:52
Schneider Electric Buy
Schneider Electric
227.58 CHF 0.31%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Schneider Electric von 250 auf 278 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Daniela Costa hob am Freitag im Nachgang des Quartalsberichts ihre Schätzungen für den Elektrokonzern. Außerdem legt sie in ihrer Bewertungsbasis jetzt einen stärkeren Schwerpunkt auf das Jahr 2027./ag/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 09:16 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Schneider Electric S.A. Buy
|
Unternehmen:
Schneider Electric S.A.
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
278.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
245.25 €
|
Abst. Kursziel*:
13.35%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
245.05 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
13.45%
|
Analyst Name::
Daniela Costa
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Schneider Electric S.A.
Analysen zu Schneider Electric S.A.
Aktien in diesem Artikel
|Schneider Electric S.A.
|227.92
|0.46%
