Schneider Electric Aktie 509120 / FR0000121972

229.00
CHF
-2.12
CHF
-0.92 %
20.10.2025
BRXC
22.10.2025 07:30:57

Schneider Electric Outperform

Schneider Electric
229.00 CHF -0.92%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Schneider Electric auf "Outperform" mit einem Kursziel von 275 Euro belassen. Es gebe inzwischen neue Debatten über Margensteigerungspotenzial beim Elektrotechnikkonzern, schrieb Alasdair Leslie in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Auslöser seien Hinweise auf ein neues Unternehmensprogramm zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit und der am 11. Dezember anstehende Kapitalmarkttag. Seine Auswertungen zeigten, dass in den Schätzungen enthaltene Erwartungen an Effizienzsteigerungen gering seien. Daher könnte es während des Kapitalmarkttages durchaus Aussagen zu den Margen geben./rob/ck/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2025 / 22:22 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2025 / 05:00 / UTC


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Schneider Electric S.A. Outperform
Unternehmen:
Schneider Electric S.A. 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
275.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
248.75 € 		Abst. Kursziel*:
10.55%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
248.70 € 		Abst. Kursziel aktuell:
10.57%
Analyst Name::
Alasdair Leslie 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

