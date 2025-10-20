NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Schneider Electric auf "Outperform" mit einem Kursziel von 275 Euro belassen. Es gebe inzwischen neue Debatten über Margensteigerungspotenzial beim Elektrotechnikkonzern, schrieb Alasdair Leslie in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Auslöser seien Hinweise auf ein neues Unternehmensprogramm zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit und der am 11. Dezember anstehende Kapitalmarkttag. Seine Auswertungen zeigten, dass in den Schätzungen enthaltene Erwartungen an Effizienzsteigerungen gering seien. Daher könnte es während des Kapitalmarkttages durchaus Aussagen zu den Margen geben./rob/ck/gl;