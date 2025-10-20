Schneider Electric Aktie 509120 / FR0000121972
Schneider Electric Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Schneider Electric auf "Outperform" mit einem Kursziel von 275 Euro belassen. Es gebe inzwischen neue Debatten über Margensteigerungspotenzial beim Elektrotechnikkonzern, schrieb Alasdair Leslie in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Auslöser seien Hinweise auf ein neues Unternehmensprogramm zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit und der am 11. Dezember anstehende Kapitalmarkttag. Seine Auswertungen zeigten, dass in den Schätzungen enthaltene Erwartungen an Effizienzsteigerungen gering seien. Daher könnte es während des Kapitalmarkttages durchaus Aussagen zu den Margen geben./rob/ck/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Schneider Electric S.A. Outperform
|
Unternehmen:
Schneider Electric S.A.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
275.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
248.75 €
|
Abst. Kursziel*:
10.55%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
248.70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
10.57%
|
Analyst Name::
Alasdair Leslie
|
KGV*:
-