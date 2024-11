NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Schneider Electric mit einem Kursziel von 275 Euro auf "Buy" belassen. Der Abschied von Konzernchef Peter Herweck nach nur 18 Monaten im Amt sei eine Überraschung, schrieb Analyst Simon Toennessen am Montagmorgen. Offenbar habe es Differenzen über den Managementstil und Zukäufe mit dem Verwaltungsrat gegeben, der nicht mehr geglaubt habe, dass Herweck der richtige Mann sei. Schneider habe in den attraktiven Märkten rund um Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung nicht an Schwung verlieren wollen./gl/ag;