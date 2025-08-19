|Kurse + Charts + Realtime
Schneider Electric Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für die Aktien von Schneider Electric von 220 auf 240 Euro angehoben und die Papiere nach ihrer Underperformance von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Konzernchef Olivier Blum habe auf einer Roadshow anhaltend solides Wachstum avisiert, schrieb Gael de-Bray in seiner am Dienstag vorliegenden Kaufempfehlung. Er hob vor allem die anhaltend pralle Auftragspipeline im Bereich Datenzentren hervor, die für das kommende Jahr eine gute Berechenbarkeit des Geschäfts bedeute./ag/la;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2025 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Schneider Electric S.A. Buy
|
Unternehmen:
Schneider Electric S.A.
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
240.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
214.00 €
|
Abst. Kursziel*:
12.15%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
213.80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
12.25%
|
Analyst Name::
Gael de-Bray
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Schneider Electric S.A.
Analysen zu Schneider Electric S.A.
|10:00
|Schneider Electric Outperform
|RBC Capital Markets
|09:55
|Schneider Electric Buy
|Deutsche Bank AG
|29.08.25
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.08.25
|Schneider Electric Buy
|UBS AG
|19.08.25
|Schneider Electric Outperform
|RBC Capital Markets
