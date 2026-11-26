HERZOGENAURACH (awp international) - Der Auto- und Industriezulieferer Schaeffler hat ein Aktienpaket seines Indiengeschäfts verkauft. Es seien 6,5 Prozent des Aktienkapitals von Schaeffler India platziert worden, teilte der MDax-Konzern am Donnerstag in Herzogenaurach mit. Dies sei "unter herausfordernden Marktbedingungen" an institutionelle Anleger zu einem Preis von umgerechnet 34,63 Euro je Aktie geschehen. Schaeffler habe dabei einen Nettoerlös von rund 314 Millionen Euro erzielt. Mit der Summe sollen die Nettoverschuldung reduziert und die Bilanz gestärkt werden.

Indien sei und bleibe ein wichtiger Markt und spiele eine wichtige Rolle in der Wachstumsstrategie des Konzerns, hiess es von Schaeffler weiter. Der Auto- und Industriezulieferer bekräftigte die feste Absicht, weiterhin Mehrheitsaktionär an Schaeffler India bleiben zu wollen. Künftig möchte Schaeffler mindestens zwei Drittel halten, nach der Platzierung ist der Anteil auf 67,63 Prozent gesunken. Bereits Ende Oktober hatte Schaeffler angekündigt, die indische Tochter zu überprüfen und eventuell teilweise zu Geld zu machen./niw/stk