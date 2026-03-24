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Sartorius vz. Aktie 346908 / DE0007165631

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25.03.2026 11:08:42

Sartorius vz Outperform

Sartorius vz.
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Sartorius im Nachgang des jüngsten Kapitalmarkttags auf "Outperform" mit einem Kursziel von 284 Euro belassen. Der Pharma- und Laborausrüster wolle sich zu einem der fortschrittlichsten Akteure im Bereich der digitalen Bioprozesstechnik entwickeln und habe dafür den Weg näher skizziert, schrieb Delphine Le Louet in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Mit Blick auf die Bewertung der Aktie schrieb sie, dass neben der Branchenerholung auch Marktexpansionen und die führende Stellung bei Single-Use-Technologien verkannt werde./rob/tih/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2026 / 18:35 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2026 / 06:26 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Sartorius AG Vz. Outperform
Unternehmen:
Sartorius AG Vz. 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
284.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
216.00 € 		Abst. Kursziel*:
31.48%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
216.10 € 		Abst. Kursziel aktuell:
31.42%
Analyst Name::
Delphine Le Louet 		KGV*:
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