Volkswagen Aktie 352780 / DE0007664005
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06.06.2026 16:26:00
Mai 2026: Das sind die Expertenmeinungen zur Volkswagen-Aktie
Analysten haben im abgelaufenen Monat die Volkswagen (VW) vz-Aktie unter die Lupe genommen.
Im Mai 2026 haben 6 Analysten eine Einschätzung der Volkswagen (VW) vz-Aktie vorgenommen.
4 Experten stufen die Volkswagen (VW) vz-Aktie als Kauf ein, 2 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.
Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 119,17 EUR für die Volkswagen (VW) vz-Aktie, was einem Anstieg von 27,35 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs in Höhe von 91,82 EUR entspricht.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|RBC Capital Markets
|131,00 EUR
|42,67
|25.05.2026
|RBC Capital Markets
|131,00 EUR
|42,67
|14.05.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|110,00 EUR
|19,80
|07.05.2026
|Jefferies & Company Inc.
|130,00 EUR
|41,58
|06.05.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|113,00 EUR
|23,07
|05.05.2026
|Bernstein Research
|100,00 EUR
|8,91
|04.05.2026
Redaktion finanzen.ch
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