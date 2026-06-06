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Volkswagen Aktie 352780 / DE0007664005

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Experten-Meinungen 06.06.2026 16:26:00

Mai 2026: Das sind die Expertenmeinungen zur Volkswagen-Aktie

Mai 2026: Das sind die Expertenmeinungen zur Volkswagen-Aktie

Analysten haben im abgelaufenen Monat die Volkswagen (VW) vz-Aktie unter die Lupe genommen.

Volkswagen
81.72 CHF -1.13%
Kaufen Verkaufen

Im Mai 2026 haben 6 Analysten eine Einschätzung der Volkswagen (VW) vz-Aktie vorgenommen.

4 Experten stufen die Volkswagen (VW) vz-Aktie als Kauf ein, 2 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 119,17 EUR für die Volkswagen (VW) vz-Aktie, was einem Anstieg von 27,35 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs in Höhe von 91,82 EUR entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
RBC Capital Markets131,00 EUR42,6725.05.2026
RBC Capital Markets131,00 EUR42,6714.05.2026
JP Morgan Chase & Co.110,00 EUR19,8007.05.2026
Jefferies & Company Inc.130,00 EUR41,5806.05.2026
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)113,00 EUR23,0705.05.2026
Bernstein Research100,00 EUR8,9104.05.2026

Redaktion finanzen.ch

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