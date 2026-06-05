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TecDAX-Performance im Blick 05.06.2026 17:58:23

XETRA-Handel TecDAX schlussendlich im freien Fall

XETRA-Handel TecDAX schlussendlich im freien Fall

Der TecDAX rutschte zum Handelsschluss ab.

Ottobock
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Am Freitag tendierte der TecDAX via XETRA zum Handelsschluss 3.11 Prozent schwächer bei 4’077.66 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 570.238 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0.359 Prozent schwächer bei 4’193.50 Punkten in den Freitagshandel, nach 4’208.59 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des TecDAX lag heute bei 4’193.68 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 4’076.71 Punkten erreichte.

TecDAX-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht fiel der TecDAX bereits um 2.66 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 05.05.2026, erreichte der TecDAX einen Wert von 3’804.95 Punkten. Der TecDAX wurde vor drei Monaten, am 05.03.2026, mit 3’663.37 Punkten bewertet. Der TecDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 05.06.2025, den Wert von 3’955.52 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 12.51 Prozent. Der TecDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4’284.41 Punkten. Bei 3’322.31 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

TecDAX-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich derzeit Ottobock (+ 3.01 Prozent auf 54.70 EUR), IONOS (+ 2.06 Prozent auf 30.78 EUR), freenet (+ 1.54 Prozent auf 25.04 EUR), Drägerwerk (+ 0.77 Prozent auf 91.20 EUR) und Siemens Healthineers (+ 0.55 Prozent auf 34.84 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind hingegen Infineon (-9.11 Prozent auf 77.30 EUR), Siltronic (-8.88 Prozent auf 91.30 EUR), Sartorius vz (-5.24 Prozent auf 236.70 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-4.81 Prozent auf 90.00 EUR) und AIXTRON SE (-4.81 Prozent auf 54.64 EUR).

Welche TecDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Infineon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 8’244’744 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 182.068 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Titel

Im TecDAX präsentiert die TeamViewer-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6.02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8.22 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Generalversammlungs-Kalender der TecDAX-Unternehmen
Analysen zu TecDAX-Aktien
Alle TecDAX-Werte im Überblick

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag
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