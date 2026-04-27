Sartorius vz. Aktie 346908 / DE0007165631
198.95CHF
1.80CHF
0.91 %
11:08:45
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
27.04.2026 10:01:35
Sartorius vz Neutral
Sartorius vz.
201.01 CHF 2.65%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Sartorius von 232 auf 230 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst James Quigley hält die negative Kursreaktion auf auf den Quartalsbericht des Laborkonzerns für übertrieben, wie er am Freitagmorgen schrieb. Er bekräftigte seine Kaufempfehlung für die Tochter Sartorius Stedim Biotech./ag/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2026 / 06:28 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sartorius AG Vz. Neutral
|
Unternehmen:
Sartorius AG Vz.
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
230.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
221.70 €
|
Abst. Kursziel*:
3.74%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
218.20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
5.41%
|
Analyst Name::
James Quigley
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Sartorius AG Vz.
|
09:28
|Börse Frankfurt in Grün: TecDAX notiert zum Start im Plus (finanzen.ch)
|
09:28
|Pluszeichen in Frankfurt: MDAX zum Handelsstart stärker (finanzen.ch)
|
24.04.26
|Handel in Frankfurt: MDAX fällt letztendlich zurück (finanzen.ch)
|
24.04.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX liegt im Minus (finanzen.ch)
|
24.04.26
|Börse Frankfurt in Rot: MDAX schwächelt am Freitagmittag (finanzen.ch)
|
24.04.26
|EQS-News: Sartorius AG Supervisory Board extends appointment of board member Florian Funck (EQS Group)
|
24.04.26
|EQS-News: Sartorius-Aufsichtsrat verlängert Bestellung von Vorstandsmitglied Florian Funck (EQS Group)
|
24.04.26
|Verluste in Frankfurt: MDAX startet mit Verlusten (finanzen.ch)
Analysen zu Sartorius AG Vz.
|10:01
|Sartorius vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:00
|Sartorius vz. Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.04.26
|Sartorius vz. Neutral
|UBS AG
|24.04.26
|Sartorius vz. Halten
|DZ BANK
|23.04.26
|Sartorius vz. Overweight
|Barclays Capital
|10:01
|Sartorius vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:00
|Sartorius vz. Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.04.26
|Sartorius vz. Neutral
|UBS AG
|24.04.26
|Sartorius vz. Halten
|DZ BANK
|23.04.26
|Sartorius vz. Overweight
|Barclays Capital
|07:00
|Sartorius vz. Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.04.26
|Sartorius vz. Overweight
|Barclays Capital
|23.04.26
|Sartorius vz. Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.04.26
|Sartorius vz. Outperform
|Bernstein Research
|23.04.26
|Sartorius vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.01.25
|Sartorius vz. Verkaufen
|DZ BANK
|28.01.25
|Sartorius vz. Underperform
|Bernstein Research
|15.01.25
|Sartorius vz. Underperform
|Bernstein Research
|06.01.25
|Sartorius vz. Underperform
|Bernstein Research
|06.01.25
|Sartorius vz. Underperform
|Bernstein Research
|10:01
|Sartorius vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.04.26
|Sartorius vz. Neutral
|UBS AG
|24.04.26
|Sartorius vz. Halten
|DZ BANK
|23.04.26
|Sartorius vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.04.26
|Sartorius vz. Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Sartorius AG Vz.
|199.90
|1.39%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:29
|
Bernstein Research
Michelin Outperform
|10:28
|
Warburg Research
ATOSS Software Buy
|10:28
|
Warburg Research
Vossloh Hold
|10:27
|
Bernstein Research
Continental Market-Perform
|10:01
|
Goldman Sachs Group Inc.
Sartorius vz. Neutral
|09:59
|
RBC Capital Markets
BMW Sector Perform
|09:58
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
secunet Security Networks Buy