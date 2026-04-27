Sartorius vz. 201.01 CHF 2.65% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Sartorius von 232 auf 230 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst James Quigley hält die negative Kursreaktion auf auf den Quartalsbericht des Laborkonzerns für übertrieben, wie er am Freitagmorgen schrieb. Er bekräftigte seine Kaufempfehlung für die Tochter Sartorius Stedim Biotech./ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2026 / 06:28 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.