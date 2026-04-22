Sartorius vz. Aktie 346908 / DE0007165631
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Sartorius vz Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Sartorius auf "Overweight" mit einem Kursziel von 270 Euro belassen. Umsatz und bereinigtes operatives Ergebnis des Labor- und Pharmazulieferers hätten im ersten Quartal leicht unter den Konsensschätzungen gelegen, schrieb Charles Pitman-King in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Die bestätigten Jahresziele blieben nach wie vor konservativ und lägen ebenfalls unter den durchschnittlichen Erwartungen der Analysten (Konsens)./ck/rob/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sartorius AG Vz. Overweight
|
Unternehmen:
Sartorius AG Vz.
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
270.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
231.10 €
|
Abst. Kursziel*:
16.83%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
212.20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
27.24%
|
Analyst Name::
Charles Pitman-King
|
KGV*:
-
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