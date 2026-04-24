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Sartorius vz. Aktie 346908 / DE0007165631

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24.04.2026
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27.04.2026 07:00:10

Sartorius vz Buy

Sartorius vz.
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Sartorius Vorzüge von 215 auf 250 Euro angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Analyst Harry Gillis sieht beim Laborkonzern inzwischen ein positives Verhältnis von Chancen zu Risiken, wie er am Freitag in seiner Kaufempfehlung schrieb. Die Korrekturphase der Markterwartungen sei vorüber. Die Bewertung sei zwar immer noch hoch, dürfte aber angesichts der nun zu erwartenden Dynamik ignoriert werden./rob/ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2026 / 16:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Sartorius AG Vz. Buy
Unternehmen:
Sartorius AG Vz. 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
250.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
221.50 € 		Abst. Kursziel*:
12.87%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
224.00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
11.61%
Analyst Name::
Harry Gillis 		KGV*:
-
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